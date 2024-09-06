RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС предоставит Украине пакет помощи на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет гуманитарной помощи Киеву в размере 40 млн евро (44,43 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура вскоре снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь украинцам, которые в ней нуждаются. С новым пакетом на 40 миллионов евро (44,43 млн долларов, - ред.) на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", - написала она. 

Поддержка ЕС Украине

ЕС активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны с Россией через ряд важных инициатив и мероприятий. Например, политический блок предоставляет финансовую помощь для поддержки украинской экономики и восстановления инфраструктуры. 

В частности обеспечивает военную помощь, поставляя Украине вооружение, технику и другие ресурсы, которые необходимы для обороны и не только. Это также включает обучение и тренировки украинских военных.

В том же числе ЕС ввел экономические санкции против России, направленные на давление на Кремль с целью остановки агрессии. 

В августе Украина получила транш 4,2 млрд евро (4,67 млрд долларов) от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияВойна в Украине