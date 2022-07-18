ЄС почне переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією

Рада Європейського союзу в понеділок погодила рішення про старт переговорів з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Чехії Петро Фіала.

Його країна зараз головує в Раді ЄС.

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", - йдеться в повідомленні.

У вівторок Фіала зустрінеться з прем'єром Албанії Еді Рамою і главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.

Сторони обговорять наступні кроки на їхньому шляху до ЄС.

Північна Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще 17 років тому. У липні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією.

Софія хотіла, щоб Північна Македонія перестала застосовувати термін "Болгарська фашистська окупація" щодо тимчасового періоду, коли у Другій світовій війні Болгарія окупувала частину югославської території.

Після переговорів парламент Болгарії зняв вето на початок переговорів про вступ до Європейського союзу Північної Македонії та Албанії.

Своєю чергою парламент Північної Македонії підтримав пропозицію ЄС і готовий почати процес інтеграції в союз.

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