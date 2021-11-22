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ЄС почав переговори з Білоруссю з питань репатріації мігрантів

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз почав технічні переговори з Білоруссю про репатріацію мігрантів. Зокрема, переговори ведуться з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.

Про це заявив спікер Єврокомісії Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми знаходимося в контакті з низкою білоруських співрозмовників, я можу згадати контакти з Міністерством закордонних справ на різних рівнях", - сказав він.

За словами Стано, Боррель двічі розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм за останні сім днів. Також відбулися кілька розмов між функціонерами Європейської служби зовнішніх дій і білоруського МЗС нижчого рангу.

"На нашу думку, спілкування йде відповідно до того, що ми говорили: Ми шукаємо можливість для технічних переговорів між агентствами ООН і білоруськими партнерами з метою допомоги і спрощення репатріації людей, які опинилися в Білорусі", - додав Стано.

Нагадаємо, раніше Ірак зареєстрував 170 заявок від бажаючих повернутися на батьківщину громадян, які застрягли в Білорусі.

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