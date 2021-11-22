ЄС почав переговори з Білоруссю з питань репатріації мігрантів

Про це заявив спікер Єврокомісії Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми знаходимося в контакті з низкою білоруських співрозмовників, я можу згадати контакти з Міністерством закордонних справ на різних рівнях", - сказав він.

За словами Стано, Боррель двічі розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм за останні сім днів. Також відбулися кілька розмов між функціонерами Європейської служби зовнішніх дій і білоруського МЗС нижчого рангу.

"На нашу думку, спілкування йде відповідно до того, що ми говорили: Ми шукаємо можливість для технічних переговорів між агентствами ООН і білоруськими партнерами з метою допомоги і спрощення репатріації людей, які опинилися в Білорусі", - додав Стано.