В ЕС вступил в силу запрет на импорт российских алмазов

В соответствии с 12-м пакетом санкций ЕС против России, европейский запрет на российские алмазы, обработанные в третьих странах, вступит в силу с 1 марта до 1 сентября этого года.

По оценкам экспертов, Россия зарабатывает на торговле алмазами от 3,7 до 4,6 млн евро ежегодно.

Помимо этого, 12-й пакет европейских санкций предусматривает ужесточение ценового потолка на экспорт нефти из России в третьи страны. Таким образом, от европейских компаний будут требовать предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.

Кроме того, ЕС расширил перечень товаров, на экспорт которых в Россию распространяются санкции. В частности, под такой запрет попадают литиевые батареи, термостаты и ряд категорий химической продукции.

Санкции ЕС против России

Ранее Европейский союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем ЕС предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

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