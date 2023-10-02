ЕС приближается к критическому моменту в поддержке Украины, - глава МИД Литвы

"Многие месседжи, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или других мест, способны посеять сомнения в серьезности наших намерений", - сказал он на встрече глав МИД ЕС в Киеве.

Ландсбергис выразил надежду, "что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до этой победы".

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "устойчивый подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Бюджет США и выборы в Словакии

Напомним, Конгресс США 30 сентября одобрил двухпартийную меру, согласно которой правительство США получит до 17 ноября 16 млрд долларов на финансирование противодействию стихийным бедствиям. Однако там нет помощи Украине в размере 6 млрд долларов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что случившееся в США - это инцидент, а не система.

Кроме того, Кулеба предложил подождать до формирования коалиции в Словакии, где антиукраинская партия Роберта Фицо набрала больше всех голосов на выборах 30 сентября.