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ЕС может увеличить фонд, из которого финансирует оружие для Украины, на 3,5 млрд евро, - Боррель

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Понедельник 20 марта 2023 23:24
ЕС может увеличить фонд, из которого финансирует оружие для Украины, на 3,5 млрд евро, - Боррель Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры обороны стран-членов Европейского Союза вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, который используется для компенсаций за переданную Украине военную технику и боеприпасы на 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Боррель напомнил, что Совет ЕС одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года.

"По финансовому объему мы говорим о двух миллиардах евро возмещения. Но возмещение касается примерно 55%, максимум 60% от стоимости. Так что на практике мы говорим о расходах, которые вдвое превышают это число", - отметил представитель ЕС.

По его словам, Совет ЕС также согласился рассмотреть возможность дальнейшего увеличения общей финансовой состоятельности ЕФМ на 3,5 миллиарда евро.

Боррель уточнил, что Совет согласился именно на рассмотрение дальнейшего увеличения объема Европейского фонда мира, решение пока не принято.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Также ранее мы писали, что Евросоюз может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов калибра 155 мм для дальнейшей передачи их Украине.

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