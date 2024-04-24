ЕС может ввести санкции против судов, которые доставляют в Россию оружие КНДР, - Reuters

По информации источников издания, ЕК предложит санкции не только против судов, которые доставляют вооружение, но и против танкеров, которые нарушают установленную "Большой семеркой" предельную цену на российскую нефть.

Такие меры могут включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Еврокомиссия уже завершает его подготовку.

В Reuters уточняют, что в санкционный список хотят добавить 40 компаний. Среди них - российские компании, которые покупают оружие для своей армии, а также компании из третьих стран, которые продали России электронику, полупроводники и микросхемы. Такие компании базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Кыргызстане, Турции и Китае.

Источники издания рассказали, что на этой неделе Еврокомиссия проведет неофициальные переговоры со странами ЕС, прежде чем выносить пакет санкций на рассмотрение Совета ЕС.



