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ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ, - Bloomberg

Архивное фото: ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках нового пакета санкций хочет ввести ограничения против китайских компаний за их помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков компаний, в том числе трех, базирующихся в Китае, которых обвиняют в поддержке военных усилий России в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний из Китая с тех пор, как Россия вторглась в Украину. 

Согласно проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg, в список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

ЕС уже хотел ввести подобные санкции

Ограничения запретят европейским фирмам торговать с фирмами, занесенными в листинг, в рамках усилий блока по ограничению возможности России получить товары, подпадающие под санкции, через компании в третьих странах. 

Ранее ЕС предлагал внести в листинг несколько китайских фирм, но эти предложения отклонили из-за сопротивления со стороны некоторых государств-членов и после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.

"Этот вопрос имеет решающее значение для ЕС, который считает Пекин одним из своих важнейших торговых партнеров, и в частности для Германии, для которой Китай является крупнейшим рынком для автопроизводителей, включая Volkswagen AG", - пишет издание.

Кого еще могут затронуть новые санкции

ЕС обвиняет технологические и электронные компании, которые обвиняются в содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности.

Предложения включают три китайские фирмы и по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга. 

Новый пакет санкций

Напомним, Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

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