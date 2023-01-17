ЕС может принять новые санкции против Беларуси и России в феврале, - журналист

"Сомневаюсь, что 10-й пакет санкций ЕС в отношении России - со значительным компонентом в отношении Беларуси в этот раз - будет готов к одобрению до или во время саммита ЕС-Украина 3 февраля. Скорее всего, это произойдет позже в феврале", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что новый десятый пакет санкции против России в Европейском Союзе хотят одобрить до саммита Украина-ЕС, который запланированный на начало февраля.

В этот список должны внести и Беларусь именно за поддержку ее режимом войны против Украины.

Добавим, в СМИ раздавались заявления о том, что Украина якобы просила не включать Беларусь в последние пакеты санкций. Но это быстро опровергли в МИДе, подчеркнув, что это не соответствует действительности.

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