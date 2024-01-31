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ЕС может предоставить Украине до марта только 600 тысяч, а не миллион снарядов, - Bloomberg

Фото: ЕС может предоставить Украине до 1 марта только 600 тысяч, а не миллион (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам дипломатов, "европейским союзникам не хватит 1 миллиона патронов, которые они обещали поставить к 1 марта", предоставив к этому сроку лишь около 600 тысяч патронов на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов.

"Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели в 1 миллион, которая была установлена в прошлом году", - цитирует издание слова дипломатов.

Если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать давление, "Россия может продолжать стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских защитников", - сказала исследователь Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дэйли.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит больше миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

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Евросоюз