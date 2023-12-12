ЕС может предоставить Украине 15 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ, - NYT

После нескольких месяцев политических споров Европейский союз во вторник официально начал длительный процесс выполнения своего обещания по использованию денег, полученных от замороженных активов российского Центрального банка, для восстановления Украины.

Европейская комиссия заявила, что согласовала предложение, которое подробно описывает законный способ использования процентов и других доходов от этих активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях, в интересах Украины.

"Но, вопреки обычной практике, комиссия не раскрыла публично свое содержание, что свидетельствует о том, насколько политически опасен этот план для многих стран-членов", - пишет издание.

Что может получить Украина

План потенциально может предоставить Украине до 3 миллиардов евро в год или до 15 миллиардов евро с 2023 по 2027 год. Но эти цифры могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Это предложение должно быть одобрено Европейским парламентом и всеми 27 государствами-членами и, как ожидается, встретит сопротивление со стороны некоторых стран.

Издание пишет, что Франция, Германия и Италия выразили возражения, а Венгрия блокирует отдельный механизм финансирования Киева, который лидеры, как ожидается, обсудят позже на этой неделе.

Попытка высвободить деньги для Украины происходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что финансовая поддержка военных усилий среди европейских стран и США ослабевает.

В чем именно состоит план

Согласно предложению, с которым ознакомилась газета The New York Times, план комиссии требует от финансовых компаний, владеющих замороженными активами российского Центрального банка, размещать полученную от них прибыль, например проценты, на отдельных счетах.

Государства-члены ЕС должны решить, как эти доходы затем направить в Украину, что открывает двери для еще одних затяжных переговоров. План не использует активы, баланс которых останется нетронутым.

Ограниченный объем предложения также является попыткой снять опасения по поводу будущих юридических претензий России на эти деньги. Согласно документу, доходы не являются суверенными активами и не должны быть доступны Центральному банку России в соответствии с применимыми правилами.

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов около 300 миллиардов долларов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млрд долларов.