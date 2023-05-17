ЕС может добавить в санкционные списки еще около ста российских компаний и лиц, - СМИ

11-ый пакет санкций может включать новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из России.

Отмечается, что с начала войны ЕС ввел санкции против 1600 российских физических и юридических лиц.

В то же время согласно новому предложению, ЕС может разрешить финансовые переводы подсанкционным россиянам "после того, как будет определено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажу, которые являются строго необходимыми для ликвидации до 31 августа 2023 года совместного предприятия или аналогичной юридической структуры, созданной в России с участием этого физического лица или юридического лица, которое принадлежало этому физическому лицу до 28 февраля 2022 года".

Европейский союз также запретил европейским юридическим фирмам предоставлять коммерческие услуги российским клиентам. В то же время 11-ый пакет санкций должен ослабить этот запрет, чтобы помочь распутать связанные общие интересы ЕС и России внутри Европы.

"Компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными... для завершения таких отчуждений, таких как нотариальные услуги", - говорится в предложении.

Согласно данным Йельского университета в США, по состоянию на 16 мая, более тысячи иностранных компаний уже покинули Россию. В то же время есть еще десятки, которые все еще присутствуют на рынке страны-агрессора. Среди них одни из крупнейших европейских банков и энергетические компании:

Deutsche Bank;

ING Bank;

Raiffeisen Bank International;

UniCredit;

Engie;

OMV;

Total.

"Сюда также входят австрийский производитель энергетических напитков Red Bull, датский производитель медицинского оборудования Coloplast, голландская фирма потребительских товаров Phillips и производитель напитков Heineken, эстонская компания такси Bolt, французская сеть отелей Accor и производитель косметики Clarins, а также немецкая машиностроительная компания Bosch", - добавляет издание.

При этом теперь банки и энергетические компании должны получить разрешение на продажу российских активов от комиссии по иностранным инвестициям при Министерстве финансов России. Комиссия, в свою очередь, выдает не более 10 разрешений в месяц, при том, что список ожидания составляет более 700 заявителей. Еще в марте Россия усложнила эту ситуацию тем, что заставляет иностранные фирмы уплатить 10-процентный налог на проданные активы, если они выезжают из страны.

"До сих пор большинство европейских фирм почти не платили налоги в России со своих доходов благодаря благоприятным договорам об избежании двойного налогообложения. Но также в марте министерство финансов предложило заморозить такие налоговые соглашения с около 40 "недружественными" странами, которые наложили санкции на Россию, такими как ЕС-27", - добавляет издание.

Российский диктатор Владимир Путин пока не реализовал это предложение, однако это лишь вопрос президентского указа.