У ЄС можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg

Європейський Союз запропонував ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої Російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Вона очолює компанію, яка володіє частками майже у всіх основних медіа Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, в його розпорядженні опинився проєкт санкцій проти Росії, який повинен бути затверджений найближчими днями. У документі, стверджує газета, присутня National Media Group - холдингова компанія, що володіє частками майже у всіх основних російських медіа, що поширюють державну пропаганду. Очолює її Аліна Кабаєва.

Згідно з проєктом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

Як уточнило видання, список санкцій проти Росії повинен бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися.