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У ЄС можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 21:53
У ЄС можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg Фото: Володимир Путіна і Аліна Кабаєва (theins.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський Союз запропонував ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої Російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Вона очолює компанію, яка володіє частками майже у всіх основних медіа Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, в його розпорядженні опинився проєкт санкцій проти Росії, який повинен бути затверджений найближчими днями. У документі, стверджує газета, присутня National Media Group - холдингова компанія, що володіє частками майже у всіх основних російських медіа, що поширюють державну пропаганду. Очолює її Аліна Кабаєва.

Згідно з проєктом документа, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

Як уточнило видання, список санкцій проти Росії повинен бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися.

Нагадаємо, раніше США заявили про можливість ввести санкції проти Аліни Кабаєвої.

Зазначимо, сьогодні і завтра посли ЄС обговорять розбіжності щодо санкцій проти Росії. Одна з проблем - це списки певних імен.

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