В ЄС можуть повторно закрити кордони у разі нового спалаху Covid-19

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключає, що окремі кордони в Європі доведеться знову закрити в разі різкого зростання заражень коронавірусом Covid-19. Однак він зазначив, що такий крок повинен бути скоординований в Європейському союзі.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє DW.

"Не можна виключати ще одного закриття кордонів, якщо кількість заражень в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", - заявив Маас.

За його словами, під час коронавірусної кризи Європа багато дізналася про свої недоліки і сильні сторони.

Маас запевнив, що країни ЄС поліпшили координацію "та солідарно надали допомогу одна одній у темпі та вимірі, яких до цього не було".

Нагадаємо, У березні на початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включно з Німеччиною, закрили свої кордони. При цьому цей крок було здійснено без узгодження з країнами-сусідками чи керівництвом ЄС.

З 15 червня майже всі кордони між країнами-членами ЄС та Шенгенської зони знову відкриті. Винятки становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкрити свої кордони лише в середині липня.

Як відомо, Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше 20 країн, але для українців країни ЄС поки залишаться закритими.

Раніше повідомлялося, що Україна була внесена в список країн, яким можуть дозволити в'їзд в ЄС.