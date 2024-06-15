ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не ЕС. Мэлони рассказала, кто профинансирует кредит Украине на 50 млрд долларов из активов РФ

Суббота 15 июня 2024 22:48
UA EN RU
Не ЕС. Мэлони рассказала, кто профинансирует кредит Украине на 50 млрд долларов из активов РФ Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Наталья Кава

Кредит Украине на сумму 50 миллиардов долларов будут финансироваться не странами Европейского Союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони на пресс-конференции по итогам Саммита G7, сообщает Rai News.

Как заявила Мэлони, средства будут предоставлены Соединенными Штатами Америки, Канадой, Великобританией и возможно Японией.

"Сейчас европейские страны не вмешиваются, потому что все активы мобилизованы в Европе. Европа уже вносит свой вклад, принимая механизм гарантий", - сказала Мэлони журналистам.

Предыстория

Вчера, 13 июня, на саммите лидеры G7 одобрили выделение Украине кредита на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Раньше не были известны детали новой кредитной программы.

Однако глава Минфина Украины Сергей Марченко отмечал, что Украина также выдвигала условия.

Что еще известно о кредите для Украины и когда будут деньги – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Италия Евросоюз
NEWS
В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом