ЕС должен запретить всю металлопродукцию из РФ, - нардеп

Восьмой пакет санкций против России, утвердивший Европейский союз, вводит новые запреты на импорт стоимостью €7 млрд. Однако этих ограничений недостаточно для того, чтобы каждый россиянин ощутил их влияние, ведь они не касаются нефти, нефтепродуктов, газа и продукции горно-металлургического комплекса. .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Михаила Цымбалюка.

"Именно эти позиции принесли стране-агрессору $300 млрд валютного дохода в прошлом году, а это 63% общего экспорта России. Это грандиозный вклад в ВВП и госбюджет России, его способность финансировать дальнейшую милитаризацию, военную агрессию, дестабилизацию политических систем иностранных стран", - заявил Цымбалюк.

Он также убежден, что решением проблемы финансирования терроризма только полное эмбарго и введение существенных импортных пошлин на эти категории товаров со стороны развитых стран и их партнеров.

"Горно-металлургический комплекс является одной из стратегических отраслей экономики России. Лишь шесть крупнейших групп горно-металлургического комплекса приносят более $70 млрд ВВП России ежегодно. В этом рейтинге - 88 российских миллиардеров, которые вносят свою долю в финансировании российско-украинской войны", - подчеркнул Цымбалюк.

По его мнению, у России есть возможность завоевывать и удерживать европейские рынки, так как имеет доступ к дешевым источникам энергии.

"Стоимость природного газа для металлургических предприятий России в десятки раз ниже, чем для предприятий ГМК Украины и стран ЕС. Такая же ситуация с электричеством и дизельным горючим. Это позволяет занимать и удерживать долю на рынке ЕС, ведь себестоимость производства тонны стали в России на $159 ниже, чем в странах Европейского союза", - убежден нардеп.

Именно поэтому, убежден нардеп, ЕС должен полностью запретить экспорт металлопродукции из РФ - ведь тот, кто продолжает торговать с РФ, делает весомый вклад в военную агрессию России против Украины, а в целом - и европейского континента.

Напомним, в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов – проката и труб.

Восьмой пакет санкций расширяет введенные ранее ограничения. Однако после анализа ясно, что введенные санкции не повлияют на экспорт российской металлопродукции в ЕС: под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов.

Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов - с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024 года.