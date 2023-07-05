ЕС должен отреагировать на новые экономические ограничения Китая, - МИД Нидерландов

Решение Китая по галлию и германию является ответом на недавние экспортные ограничения, введенные против него США и их союзниками, направленные на замедление его технологического и военного прогресса.

"В какой степени новые правила будут иметь последствия для экономики Европы и Нидерландов, будет зависеть от того, как Китай это сделает. Учитывая авторитет Европейского Союза в торговой политике, прежде всего ЕС должен обратиться к Китаю по поводу этих мер", - говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Ограничения по китайским микросхемам

США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Также США хотят ввести запрет на экспорт оборудования по ряду предприятий, включая завод, которым крупнейший китайский производитель микросхем. Эти шаги направлены на то, чтобы предотвратить использование технологий США и ЕС для укрепления оборонной промышленности Китая.

После этого Китай взялся контролировать экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.