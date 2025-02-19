ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах, - глава Европарламента

Европейский Союз должен играть центральную роль в мирных переговорах по Украине. Но чтобы действовать с позиции силы, Европа должна укреплять собственные оборонные возможности.

"Я считаю, что справедливый и длительный мир в Украине отвечает также интересам Соединенных Штатов. Никто не хочет видеть Путина в Киеве", - сказала Метсола, комментируя заявления США о том, что Европе нет места за столом переговоров.

Касательно гарантий безопасности для Украины глава Европарламента считает, что международное сообщество должно выступать единым фронтом, и Европа несет особую ответственность. Она напомнила, что ЕС предоставил 135 млрд евро помощи для обеспечения финансовой стабильности и обороны Украины, а больше, чем любой другой союзник.

"Безопасность Украины - это безопасность Европы, и именно поэтому ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах. Думаю, это общепризнанно. Но чтобы действовать с позиции силы, мы должны укреплять собственные оборонительные возможности. Если мы серьезно относимся к своей безопасности, наши финансовые обязательства должны соответствовать угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - заявила Метсола.

Она добавила, что прошлом году оборонный бюджет России вырос на 42% и достиг 430 млрд евро, тогда как европейский, включая Великобританию, вырос всего на 12% - до 425 млрд евро.

"Наши избиратели уже выразили свою позицию на выборах в июне прошлого года. Они хотят, чтобы мы действовали быстрее, решительнее и, прежде всего, с уверенностью в себе", - подчеркнула глава Европарламента.

Метсола также прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа должна "пробить свой путь" к столу переговоров. По ее словам, это вновь подтверждает необходимость увеличения европейских оборонных расходов и укрепления уверенности в себе.

" Сейчас мы должны продемонстрировать лидерство и, самое главное, единство. Мы уже показали это единство, когда единодушно приняли пятнадцать пакетов санкций против России, и должны сделать это снова. Мы будем сильными и влиятельными только тогда, когда будем говорить одним голосом", - считает президент Европейского парламента.

Она отметила, что Украина как кандидат на вступление в ЕС имеет общее будущее с Европой, поэтому в Европейском Союзе заинтересованы в обеспечении ее безопасности и стабильности.

" Если нам удастся сохранить единство, мы станем мощным партнером за столом переговоров", - подчеркнула Метсола.