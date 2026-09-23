ЕС должен ускорить перевооружение через коалиции отдельных стран, - французский министр

Европа должна ускорить собственное перевооружение и экономическую интеграцию благодаря более гибким форматам сотрудничества и коалициям отдельных стран, не дожидаясь консенсуса всех 27 стран-членов.

Он подчеркнул, что европейским странам необходимо действовать гораздо быстрее и проявлять больше гибкости. Примером успешного подхода он назвал "Коалицию решительных" в поддержку Украины, которая функционирует вне формальных процедур ЕС.

В этом формате решение об активизации действий принимается отдельными государствами-членами. Это позволило привлечь к помощи и страны вне Евросоюза, которые разделяют общие ценности. В частности, ключевую роль в поддержке Украины играет Великобритания, а также Норвегия, Канада, Австралия и Япония.

"Да, нам нужно ускориться. И я думаю, что нам следует быть немного более гибкими в своих действиях", - отметил Аддад.

Гибкость в экономике и оборонном секторе

Аналогичный механизм министр предлагает применять и в экономических вопросах, в частности, для интеграции единого рынка. Если принятие решений с участием всех 27 стран блокируется или затягивается, инициативу могут принимать объединения из шести, восьми или десяти государств. Это позволит создать необходимый импульс для остальных.

Такие же принципы, по словам чиновника, следует внедрять и в сфере безопасности. Отдельные страны могут совместно реализовывать масштабные промышленные проекты, брать на себя лидерство и задавать темпы в перевооружении.

Изменение подходов в Европе

Французский политик подчеркнул, что среди европейских лидеров наконец-то появилось чувство неотложности потребностей безопасности, которого не хватало еще несколько лет назад, в частности в 2019 году.

"Поэтому я считаю, что европейцы просыпаются. Появилось чувство неотложности, которого не было несколько лет назад. Но сейчас, по моему мнению, нам нужно быть немного более гибкими и креативными в том, как мы все это воплощаем", - подытожил Аддад.