RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС должен удвоить поддержку Украины и предоставить все для победы в войне, - глава Еврокомиссии

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен удвоить помощь Украине, финансовую поддержку нужно регулярно оказывать стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которое приводит ABC News.

"Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. Прошло почти 500 дней с момента жестокого вторжения России", - сказала фон дер Ляйен

По ее словам, сопротивление украинского народа является впечатляющим и обязанность ЕС - соответствовать этой выносливости и настойчивости.

"Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку", - сказала она, напомнив, что комиссия предлагает выделить 50 миллиардов евро Украине и продлить поддержку до 2027 года.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Украины необходима, как в финансовом плане, так и в военных поставках.

Помощь ЕС для Украины

По оценкам официальных лиц ЕС, институты блока и 27 государств-членов предоставили около 75 миллиардов евро в виде помощи, оружия и боеприпасов с начала войны в феврале 2022 года.

ЕС ежемесячно выделяет 1,8 млрд евро, чтобы помочь Украине сохранить свою экономику на плаву.

План на 50 млрд евро

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен