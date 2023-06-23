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ЕС намерен увеличить фонд, за счет которого идет оружие Украине, на 3,5 млрд евро, - Bloomberg

Фото: ЕС увеличит фонд для поставок оружия Украине на 3,5 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государства-члены Европейского Союза намерены увеличить размер своего фонда для финансирования поставок оружия почти на 50%. Но Венгрия по-прежнему блокирует планы по выделению большей части этих денег Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Блок стремится добавить еще 3,5 млрд евро в Европейский фонд мира, бюджет которого в настоящее время составляет около 7,9 млрд евро. Он возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран.

Большая часть фонда уже выделена на военную помощь Украине после вторжения России. Но Венгрия блокирует 8-й транш в размере 500 млн евро для Киева из-за решения Украины добавить венгерский банк в список компаний, продолжающих вести бизнес в России, заявили анонимные источники

Послы ЕС согласились на эту меру на этой неделе, и министры иностранных дел блока должны подписать планы, когда они встретятся в Люксембурге в понедельник, сообщило Bloomberg.

Особая позиция Венгрии

Будучи членом как НАТО, так и Европейского Союза, состоящего из 27 членов, Венгрия обладает огромным международным влиянием, поскольку имеет право вето. Премьер-министр Виктор Орбан заблокировал европейское финансирование обороны Украины, блокировал пакеты санкций и углубил энергетические связи с Россией, что привело к обвинениям в том, что Будапешт работает как троянский конь Путина.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны. Такое решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

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