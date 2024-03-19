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ЕС намерен ввести пошлины на импорт российского зерна, - FT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, требуя ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может нарушить работу мировых продовольственных рынков и нанести ущерб развивающимся странам. Но, по словам людей, знакомых с планами, ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из России и Беларуси.

По словам собеседников издания, это приведет к росту цен как минимум на 50% и уничтожит спрос. Пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Импорт ЕС из России затронутых продуктов - зерновых, семян масличных культур и их производных - достиг рекордной отметки в 4 млн тонн в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления ЕС.

Собеседник издания заявил, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам ВТО.

Россия может принять ответные меры, но она уже запретила импорт большинства продуктов питания из ЕС, а многие европейские компании, работающие в этом секторе, в последние годы ушли из страны.

Страны ЕС - за запрет импорта российского зерна

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Беларуси.

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