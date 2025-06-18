ЕС намерен потратить средства ковидного фонда на оборону, - Bloomberg

ЕС намерен принять Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) до встречи лидеров стран в Брюсселе в конце июня. Инструмент послужит средством для будущего финансирования обороны блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на то, что он кажется небольшим - всего 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы, - он может быстро вырасти. По информации Bloomberg, Еврокомиссия предлагает государствам-членам возможность направить в фонд неизрасходованные деньги на восстановление после пандемии.

Что еще предстоит решить, так это уровень открытости для использования этих ресурсов для покупки американского оружия, что является щекотливым вопросом, учитывая деликатные торговые переговоры с Вашингтоном, пишет агентство.

Российская угроза

ЕС сталкивается с военной угрозой со стороны России спустя три года после того, как войска Москвы вторглись в Украину. Это происходит в то время, когда США - его традиционный гарант безопасности - пересматривают послевоенный порядок при президенте Дональде Трампе.

Поскольку члены НАТО обязуются увеличить оборонные бюджеты, 27 членов ЕС ищут более прочную основу безопасности в быстро меняющейся геополитической обстановке.

Еврокомиссия получает заявки на кредитный фонд в размере 150 млрд евро для увеличения расходов на оборону. Еще 650 млрд евро потенциально будут доступны государствам-членам в рамках нового механизма, позволяющего странам задействовать больше средств из национальных бюджетов в течение четырех лет без штрафных санкций.

Чиновники также хотят упростить процесс распределения финансирования, выделенного Европейским оборонным фондом, инструментом комиссии для поддержки исследований и разработок. Фонд начал работу в 2021 году с бюджетом около 7,3 млрд евро до 2027 года.