ЕС намерен открыть новый фронт в Балтийском море в скрытой войне с Россией, - Politico

Как отмечается в публикации финские власти захватили танкер Eagle S в декабре в ходе широкомасштабной операции, подозревая, что оно повредило подводную линию электропередачи, соединяющую Эстонию с Финляндией. Задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало моментом открытия нового фронта в тайной войне между Россией и Западом.

По данным источников Politico, рассматриваемые предложения включают использование международного права для ареста судов по экологическим или пиратским причинам. Если это не удастся, страны могут действовать самостоятельно, совместно вводя новые национальные законы для задержания большего количества судов в более дальних морских зонах.

"Почти 50 процентов подсанкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, есть экологические угрозы, "есть атаки на нашу подводную инфраструктуру".

"Теперь вопрос в том… что мы можем сделать с этими кораблями?" - сказал он Politico. "Мы не можем заблокировать все море, но мы можем контролировать больше… Есть много возможностей".

Переговоры иллюстрируют растущее разочарование Европы тем, что Россия продолжает транспортировать свою нефть и уклоняться от западных санкций, полагаясь на постоянно растущий "теневой флот" - стареющие суда с неясными владельцами и неизвестной страховкой.

Поступая так, Москва смогла сохранить ключевой спасательный круг для своих военных усилий в Украине, учитывая, что нефть и газ приносят Кремлю около половины доходов. И все это происходит прямо под носом у Европы, на ее собственных водных путях.

Теневой флот

В 2022 году ЕС ввел запрет на импорт российской нефти и установил ценовой предел совместно с G7 на международные продажи сырой нефти Москвой, надеясь сократить доходы Кремля после вторжения в Украину.

Но Россия вскоре нашла способы обойти эти меры. Теневой флот Москвы, который часто полагается на сомнительных страховщиков, чтобы обойти ограничение цен на нефть, сегодня составляет до 17% всех нефтяных танкеров в мире.

В результате "теневой флот теперь перевозит более 80% всей российской сырой нефти", - заявил Айзек Леви, руководитель российско-европейского направления в Центре исследований энергетики и чистого воздуха.

Он утверждает, что Балтийское море является важнейшей артерией для этой незаконной торговли. Обычно суда загружаются российской нефтью в портах, таких как Усть-Луга около Санкт-Петербурга, прежде чем проложить свой путь через Финский залив и через Балтийское море в мировые океаны через Северное море.

По словам Леви, в прошлом году из портов Балтики вышло 348 судов теневого флота, что составляет 40% от общего объема продаж нефти в России. Эта цифра эквивалентна трети годового военного бюджета Москвы.

Война на волнах

Растущее число инцидентов порождает необходимость преследовать танкеры, безнаказанно плавающие в европейских водах, - и не только с помощью санкций, которые оказались слишком уязвимыми.

"Мы становимся свидетелями того, что… существуют некоторые пути отступления" в западных санкциях против России, заявил Politico министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. "Вот почему меры противодействия теневому флоту действительно помогли бы достичь результатов, которых мы не способны достичь с помощью режима санкций".

По словам чиновников и дипломатов, в дополнение к поступающим предложениям ЕС о внесении в черный список 74 танкеров теневого флота страны Северной Европы и Балтии по отдельности обсуждают, как они могут законным образом начать арестовывать больше судов, связанных с Россией.

По их словам, предложения в основном делятся на три категории.

Во-первых, власти могли бы задерживать суда, которые рискуют нанести ущерб местной окружающей среде, например, через разливы нефти. Учитывая, что большинство этих танкеров имеют возраст не менее 15 лет и склонны к дефектам, такие аварии являются неприятной возможностью и, вероятно, уже случались.

Во-вторых, заявили чиновники, власти могут использовать законы о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре, как они делают с конца 2023 года, когда многочисленные суда повреждают жизненно важные кабели электропитания и интернета.

Наконец, если международное право не сработает, страны также обсуждают совместное введение новых национальных законов, чтобы облегчить арест судов. Они могли бы включать требование к танкерам в Балтийском море использовать предписанный список надежных страховщиков, заявили чиновники, что позволит таким странам, как Эстония и Финляндия, задерживать суда, полагающиеся на других, менее надежных операторов.