ЕС намерен обойти блокировку Венгрией переговоров о членстве Украины, - Bloomberg

По данным источников агентства, некоторые страны ЕС на прошлой неделе предложили Еврокомиссии изучить варианты обхода венгерского вето.

Венгрия ссылается на ситуацию с венгерским меньшинством в Украине. Хотя в декабре 2023 года страна сняла вето после разблокировки средств ЕС, теперь она вновь препятствует прогрессу.

По мнению депутатов, Орбан использует идею "национальных консультаций", чтобы сорвать процесс.

Возможности обхода вето

Хотя для начала и завершения переговоров о вступлении необходимо единогласие, юридически это не требуется для отдельных кластеров. Это дает возможность двигаться вперед, даже при несогласии одной страны.

Ирландский премьер Майкл Мартин заявил, что странам пора использовать доступные инструменты давления. ЕС пытается сохранить единство, не давая одной стране злоупотреблять правом вето. Такие шаги обсуждаются в кулуарах, но они становятся все более реальными.

Фон политических событий

Украина подала заявку в ЕС после начала полномасштабной войны в 2022 году. Брюссель подчеркивает, что ускоренное вступление невозможно, но признает успехи Украины в реформах. США поддерживают украинские стремления к ЕС, несмотря на сложные отношения с НАТО.

Дональд Трамп активно пытается сыграть роль миротворца в конфликте с Россией. ЕС, в свою очередь, надеется, что расширение укрепит стабильность на континенте.

Вопрос меньшинства

Главной претензией Венгрии остаются права венгерского меньшинства в Закарпатье. Киев принял ряд законов, но Будапешт считает их недостаточными. ЕС, напротив, заявляет, что Украина выполнила все условия в этой сфере.

Переговоры между двумя странами были прерваны после обвинений в шпионаже. Это усилило напряженность, и Будапешт продолжает критиковать Киев.

Орбан и внутренняя политика

Орбан делает противодействие вступлению Украины в ЕС частью своей кампании. Он утверждает, что это разрушит экономику Венгрии. Однако население страны разделено во мнениях.

ЕС обеспокоен его планами "национальных консультаций", которые часто сопровождаются проправительственной агитацией. Такие методы уже использовались ранее и приводили к предсказуемым результатам.