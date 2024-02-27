ЕС намерен нарастить оборонно-промышленное производство, - Bloomberg

Европейский союз будет стремиться, чтобы к 2035 году половина его оборонных систем закупалась внутри блока, что изменит тенденцию, когда большая часть военной техники закупается в третьих странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Эта цель является частью Европейской оборонной промышленной стратегии, разработанной исполнительной властью ЕС, в которой также описываются совместные инвестиции, меры по обеспечению безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Ожидается, что Еврокомиссия представит стратегию, которая еще может быть изменена, в течение ближайших недель.
Вторжение России в Украину обнажило ограничения промышленности ЕС и его зависимость от других стран в ключевых поставках и обороноспособности, в результате чего блоку приходится бороться за наращивание производственных мощностей и расходов после десятилетий недостаточного инвестирования.
"Геополитические события указывают на настоятельную необходимость для Европы взять на себя повышенную ответственность за свою безопасность и подготовиться к эффективному противодействию всему спектру угроз, с которыми она сталкивается", - говорится в проекте.
Предложения в оборонной стратегии включают:
В дополнение к войне в соседней Украине ЕС и его страны-члены сталкиваются с широко распространенными гибридными угрозами, включая кибератаки, саботаж и взлом критической инфраструктуры, говорится в проекте.
В соответствии со стратегией, Евросоюзу необходимо иметь возможность массового производства оборонного оборудования, такого как боеприпасы и беспилотники. Европа также должна защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространствам.
Еврокомиссия предложит создать новый орган для координации инвестиций под названием Совет по оборонной промышленной готовности, чтобы улучшить сотрудничество между государствами-членами и комиссией. Совет также будет следить за критически важными продуктами и цепочками поставок.
ЕС также предлагает определить флагманские проекты, такие как кибернетический щит, интегрированная европейская система противовоздушной и противоракетной обороны, разработка датчиков, позволяющих блоку обнаруживать, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защита критической инфраструктуры.
Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.
Помимо этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.
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