ЕС намерен нарастить оборонно-промышленное производство, - Bloomberg

Эта цель является частью Европейской оборонной промышленной стратегии, разработанной исполнительной властью ЕС, в которой также описываются совместные инвестиции, меры по обеспечению безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Ожидается, что Еврокомиссия представит стратегию, которая еще может быть изменена, в течение ближайших недель.

Вторжение России в Украину обнажило ограничения промышленности ЕС и его зависимость от других стран в ключевых поставках и обороноспособности, в результате чего блоку приходится бороться за наращивание производственных мощностей и расходов после десятилетий недостаточного инвестирования.

"Геополитические события указывают на настоятельную необходимость для Европы взять на себя повышенную ответственность за свою безопасность и подготовиться к эффективному противодействию всему спектру угроз, с которыми она сталкивается", - говорится в проекте.

Предложения в оборонной стратегии включают:

Минимальный минимум для совместных закупок оборонного оборудования и обращение вспять тенденции к приобретению военных систем у поставщиков, не входящих в ЕС, чтобы от трети до половины стоимости оборонного рынка ЕС приходилось на торговлю внутри ЕС.

Механизмы, обеспечивающие немедленное наращивание критически важных поставок в случае нехватки или кризиса и оперативное выявление критической зависимости от третьих стран

Расширение доступа промышленности к финансированию и программам ЕС и создание новых партнерств в области обороны и безопасности

определение флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

В дополнение к войне в соседней Украине ЕС и его страны-члены сталкиваются с широко распространенными гибридными угрозами, включая кибератаки, саботаж и взлом критической инфраструктуры, говорится в проекте.

В соответствии со стратегией, Евросоюзу необходимо иметь возможность массового производства оборонного оборудования, такого как боеприпасы и беспилотники. Европа также должна защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространствам.

Еврокомиссия предложит создать новый орган для координации инвестиций под названием Совет по оборонной промышленной готовности, чтобы улучшить сотрудничество между государствами-членами и комиссией. Совет также будет следить за критически важными продуктами и цепочками поставок.

ЕС также предлагает определить флагманские проекты, такие как кибернетический щит, интегрированная европейская система противовоздушной и противоракетной обороны, разработка датчиков, позволяющих блоку обнаруживать, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защита критической инфраструктуры.