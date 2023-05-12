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ЕС должен быть готов к ухудшению отношений с Китаем, - глава МИД Литвы

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен быть готов к последствиям возможного ухудшения отношений с Китаем, как это может произойти в случае конфликта вокруг Тайваня.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр сказал, что он не выступает за "разрыв" с Китаем, но указал на него по примеру разрыва отношений с Москвой из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года как на тип риска, к которому блок должен быть готов.

"Кто-то должен разработать возможность того, что разрыв может произойти - не потому, что мы этого хотели, как в случае с Россией, не потому, что мы этого желали, а потому, что ситуация, например, в Тайваньском проливе, была изменена силой", - сказал он.

При этом Ландсбергис добавил, что Европа должна будет отреагировать на такое развитие событий, и эта реакция приведет к некоторой развязке.

по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Как сообщалось,в июне Европейский союз пересмотрит и откалибрует стратегию в отношении Китая.

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