В ЕС появится надзорный орган, который будет регулировать работу Telegram, - СМИ

В Европейском союзе появится надзорный орган, который будет регулировать работу мессенджера Telegram. Им должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standaard .

Как сообщает издание, BIPT будет следить за тем, как Telegram реагирует на распространение незаконного контента в мессенджере, например, на призывы к насилию или нелегальную продажу оружия. В случае если компания не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет ее оштрафовать.

"Это должно произойти в течение нескольких дней с объявлением в Staatsblad", - заявил пресс-секретарь BIPT Джимми Смедтс.

Матиас Вермюлен из офиса по правам данных AWO отметил, что это будет сложной задачей.

"Telegram - это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и по сравнению с другими приложениями здесь возможно многое", - пояснил он.

Отмечается, что BIPT ожидает официального назначения в качестве регулятора.

Как сообщает издание, Бельгия получила надзор за Telegram благодаря Европейскому закону о цифровых услугах (DSA). Он вступил в силу в феврале 2024 года и имеет целью предоставить государствам-членам ЕС больший контроль над социальными сетями и другими онлайн-сервисами, в том числе путем контроля за тем, как они сами модерируют контент.

Согласно этим правилам социальные медиа также должны быть представлены в Европе. Базирующийся в Дубае Telegram назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем. Это дает юрисдикцию бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT.