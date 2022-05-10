ЄС виключив заборону на доставку нафти з шостого пакету санкцій проти Росії, - FT

Європейський союз виключив заборону на морське транспортування нафти з шостого пакету санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель пішов назустріч Греції та Мальті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання з посиланням на джерела пише, що Єврокомісія відхилила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн, оскільки зіткнулася з жорсткою позицією Греції та Мальти через наслідки для їх економік. На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту Євросоюзу.
За даними Financial Times, ця заборона не увійде до шостого пакету санкцій.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що ЄС хоче пом'якшити нафтові санкції проти Росії у шостому пакеті. І йшлося саме про те, щоб виключити заборону на морське транспортування російської нафти. При цьому на столі все ще залишалася заборона на страхування танкерів, що теж є серйозною перешкодою для експорту.
Найбільш радикальним противником ембарго на російську нафту виступає Угорщина, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто вирушила в Будапешт на переговори, а президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори по телефону.
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