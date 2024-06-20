В ЕС хотят отменить право вето на расширение: более половины стран-членов поддерживают реформу

"Мы очень усердно работаем над реформой процесса расширения, чтобы также гарантировать, что технические промежуточные шаги в процессе расширения больше не подлежат вето, и мы это делаем. Мы уже получили большую поддержку среди других членов ЕС", - сказала Люрманн, уточнив, что уже около 15-16 стран Евросоюза поддерживают эту идею.

В то же время, министр подчеркнула, что для реализации этой инициативы все равно потребуется единогласное решение членов ЕС.

"Я очень оптимистична, что в какой-то момент мы сможем добиться прогресса", - сказала Люрманн.

По мнению немецкого министра, будущее председательство Венгрии в ЕС, которое начнется с 1 июля, не навредит переговорам с Украиной.

"Мы ожидаем, что венгры будут делать то, что должны делать хорошие председатели, а именно, быть честными посредниками. Правила для переговоров о расширении изложены очень четко, поэтому я ожидаю от Венгрии, что они будут следовать этим правилам", - сказала Люрманн.

Кроме того, министр отметила, что текущая перезагрузка руководства Евросоюза, после недавних выборов в Европарламент, не затянет начало переговоров с Украиной.

"Переговоры начнутся прямо во вторник (25 июня - ред.), потому что после того, как мы начнем переговоры о вступлении, нужно провести много обсуждений на техническом уровне, и они начнутся сразу же. Для этого не нужно ждать Еврокомиссию. Уверена, что это произойдет очень скоро", – сказала министр.