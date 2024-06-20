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В ЕС хотят отменить право вето на расширение: более половины стран-членов поддерживают реформу

Фото: министр по делам Европы в правительстве Германии Анна Люрманн (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Ярослава Борзова

В Европейском союзе работают над тем, чтобы ни одна страна-член не имела возможности заблокировать процесс переговоров о расширении ЕС, применив право вето. Уже больше половины стран Евросоюза поддерживают такую реформу.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила министр по делам Европы в правительстве Германии Анна Люрманн.

 

"Мы очень усердно работаем над реформой процесса расширения, чтобы также гарантировать, что технические промежуточные шаги в процессе расширения больше не подлежат вето, и мы это делаем. Мы уже получили большую поддержку среди других членов ЕС", - сказала Люрманн, уточнив, что уже около 15-16 стран Евросоюза поддерживают эту идею. 

В то же время, министр подчеркнула, что для реализации этой инициативы все равно потребуется единогласное решение членов ЕС.

"Я очень оптимистична, что в какой-то момент мы сможем добиться прогресса", - сказала Люрманн. 

По мнению немецкого министра, будущее председательство Венгрии в ЕС, которое начнется с 1 июля, не навредит переговорам с Украиной. 

"Мы ожидаем, что венгры будут делать то, что должны делать хорошие председатели, а именно, быть честными посредниками. Правила для переговоров о расширении изложены очень четко, поэтому я ожидаю от Венгрии, что они будут следовать этим правилам", - сказала Люрманн. 

Кроме того, министр отметила, что текущая перезагрузка руководства Евросоюза, после недавних выборов в Европарламент, не затянет начало переговоров с Украиной.

"Переговоры начнутся прямо во вторник (25 июня - ред.), потому что после того, как мы начнем переговоры о вступлении, нужно провести много обсуждений на техническом уровне, и они начнутся сразу же. Для этого не нужно ждать Еврокомиссию. Уверена, что это произойдет очень скоро", – сказала министр. 

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, что в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" по поводу начала вступительных переговоров с ЕС. Для этого были приняты соответствующие решения в блоке, включая одобрение переговорной рамки.

Но Венгрия несколько раз блокировала такое решение, якобы из-за претензий относительно политики Украины относительно национальных меньшинств.

В то же время по поводу начала вступительных переговоров с Молдовой у Будапешта никаких претензий не было.

Накануне стало известно, что послы Евросоюза одобрили переговорную рамку по вступлению Украины в блок. Переговоры начнутся 25 июня.

Тогда же Венгрия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, потому что Киев "удовлетворил требования Будапешта".

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Евросоюз