В ЕС хотят неформально обсудить судьбу замороженных активов России

Страны-члены Европейского Союза планируют в конце августа обсудить судьбу замороженных активов России. Но обсуждение будет иметь неформальный характер: на встречу в особом формате соберутся министры иностранных дел стран ЕС.

Об этом рассказал спикер Европейской комиссии Ануар Эль Ануни на брифинге в Брюсселе 22 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

По словам спикера, главы МИД стран Евросоюза действительно планируют обсудить судьбу активов России во время проведения неформальной встречи в формате Gymnich. Формат означает, что обсуждения будут сугубо неофициальными.

Однако в ЕС помнят, что высокая представительница по вопросам дипломатии Кая Каллас говорила, что Россия должна заплатить за свою войну и разрушения в Украине. Страны блока не отказываются от этой позиции.

"И мы уже обеспечиваем этот процесс. Российские активы были заморожены и/или конфискованы в отдельных государствах-членах местными властями, а ЕС ввел систему отчислений с доходов от этих замороженных активов", - напомнил он.

Эль Ануни добавил, что сейчас уже изъято 3,6 миллиарда евро доходов с российских активов. Они переданы в пользу Украины.

"Последний транш в мае составил 2,1 миллиарда евро, из которых 1,9 миллиарда было выделено на военную помощь, в том числе 1 миллиард непосредственно украинской оборонной промышленности", - отметил представитель ЕК.