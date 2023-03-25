В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы РФ и прибыль передать Украине, - Politico

"ЕС изучает юридические варианты использования российских валютных резервов, замороженных в блоке, включая их инвестирование для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины. Такая беспрецедентная попытка поднимает юридические, политические и экономические вопросы, и страны ЕС в прошлом месяце создали рабочую группу для изучения того, что можно сделать",- говорится в материале.

Отмечается, что существует консенсус среди государств-членов ЕС о том, что нужно очень тщательно изучить, что можно сделать в соответствии с инструкциями по этим активам.

Politico пишет, что в документе Еврокомиссии, который будет обсуждаться на совещании национальных экспертов, разъясняются правовые основания для инвестирования в российские активы, а также связанные с этим риски и оценки возможной доходности инвестиций. Еврокомиссия хочет учесть вторжение РФ в Украину, что равносильно исключительному и грубому нарушению международного и гуманитарного права. Этим хотят обосновать доказательства в пользу инвестирования активов российского Центрального банка и получения прибыли в пользу Украины в соответствии с международным правом.

Комиссия считает, что вложение этих миллиардов в ликвидные активы с высоким рейтингом с относительно коротким сроком погашения может принести значительный годовой доход со средним значением около 2,6%. Около двух третей из 300 млрд долларов замороженных резервов ЦБ РФ находятся в странах G7, государствах Евросоюза и Австралии.