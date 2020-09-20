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ЄС хоче отримати нові повноваження для покарання технологічних гігантів

Автор: Максим Зайченко

Європейський Союз хоче одержати нові повноваження для покарання великих технологічних компаній. Мова йде про можливі монополії.

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Про це заявив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю газеті Financial Times.

Пропонований план охоплює примус технологічних гігантів до продажу деяких своїх європейських активів, якщо їх домінування на ринку буде вважатися загрозливим для інтересів клієнтів і більш дрібних конкурентів.

За словами Бретона, пропоновані засоби правового захисту, які будуть використовуватися тільки в екстремальних обставинах, також включають можливість повного виключення великих технологічних груп з єдиного ринку.

Нагадаємо, раніше в ЄК заявили, що пандемія коронавірусу являє собою серйозний шок для світової економіки та економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками.

Також РБК-Україна писало, що Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone після того, як в кінці 2017 року корпорація визнала, що навмисно занижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone.

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