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ЕС хочет ввести санкции против российской горнодобывающей промышленности, - FT

Фото: ЕС хочет ввести санкции против российской горнодобывающей промышленности (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия намерена предложить запретить новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций против Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что запрет на инвестиции в добычу полезных ископаемых, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС, который официальные лица будут обсуждать с государствами-членами в ближайшие дни и должны согласовать до конца на следующей неделе.

Источник FT добавил, что конкретный охват запрета на инвестиции в добычу все еще определяется, но он, вероятно, будет включать отступления для определенных продуктов.

Кроме того, сообщается, что пакет также включает в себя контроль над экспортом гражданских технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, запрет на операции с еще тремя российскими банками и целенаправленные санкции против еще 180 человек.

Другие элементы проекта пакета включают в себя запрет четырех российских медиа-каналов, которые, по словам ЕС, используются для продвижения московской пропаганды, экспортный контроль над продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 млрд евро и запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Напомним, РБК-Украина писала, что Еврокомиссия представила членам ЕС девятый пакет санкций против РФ.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России.

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