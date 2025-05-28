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ЕС хочет создать центр морской безопасности в Черном море

Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз предложил создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такое решение приняли на фоне предупреждений европейских чиновников о постоянной угрозе со стороны России и роста беспокойства в ЕС относительно рисков для подводной инфраструктуры

В документе ЕС говорится, что центр будет создан в краткосрочной перспективе и "с приоритетом из-за российской агрессивной войны".

В документе говорится, что этот центр будет использовать взносы стран Черного моря и ЕС и "улучшать осведомленность о морской ситуации и обмен информацией о Черном море, мониторинг в режиме реального времени из космоса до морского дна, а также раннее предупреждение".

В предложении Европейской комиссии и высокого представителя ЕС Каи Каллас отмечается, что этот центр будет включать мониторинг подводных кабелей, морских установок, а также операций по газовой и ветроэнергетической отрасли. Он будет использовать подводные датчики, дистанционно управляемые суда и дроны наблюдения.

По словам Каллас, центр также может помочь контролировать морской элемент будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что европейские страны рассматривают возможность направления авиации и флота в Украину после окончания войны. Эту возможность обсуждают в рамках "коалиции желающих".

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Евросоюз