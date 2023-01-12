ЕС хочет одобрить 10-й пакет санкций против РФ до февраля, но есть нюанс

В последние дни в Брюсселе набирает обороты работа над очередным пакетом санкций против России. Новые ограничения должны коснуться и Беларуси. И об этом во вторник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.

"Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, таких как Беларусь и Иран", - сказала она.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось подтвердил, что работа над новым пакетом санкций действительно ускорилась.

По словам одного из дипломатов ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, а катализатором – приближение годовщины войны.

Дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку не хотят потерять эффект неожиданности.

По информации издания PAP, ЕС предпримет попытку ввести санкции в отношении экспорта российских алмазов. "Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма", - отметил дипломат ЕС.

Новые санкции также должны распространяться на продукцию, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также планируется расширить за счет включения в них большее количество лиц, ответственных за российскую агрессию против Украины и военные преступления.

Что касается ограничений для Беларуси за ее поддержку военных действий РФ, то новый пакет, по словам одного из дипломатов, будет предусматривать "синхронизацию белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

В связи с тем, что принятие санкций в ЕС всегда требует единогласия некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может отсрочить введение новых ограничений, как это уже было в прошлом.

"Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать дальнейшей напряженности в отношениях с Будапештом", - отметил представитель ЕС.