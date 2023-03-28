ЕС хочет разработать многоязычный искусственный интеллект для своих оборонных нужд - Euractiv

Государства-члены ЕС стремятся разработать многоязычный диалоговый искусственный интеллект для своих оборонных нужд
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Мероприятие запланировано в проекте рабочей программы Европейского оборонного фонда на 2023 год, программа оборонных исследований и разработок блока, которая будет официально опубликована 29 марта.
"Гибкие и надежные технологии человеческого языка для обороны будут направлены на удовлетворение потребностей вооруженных сил государств-членов в транскрипции, переводе и взаимодействии на разных языках с помощью инструмента на базе искусственного интеллекта", - говорится в материале.
Отмечается, что цифровизация поля боя приводит к все более сложным пользовательским интерфейсам и постоянному увеличению объемов языковых данных для обработки. Эта потребность особенно актуальна, поскольку государства-члены принимают участие в международных или многонациональных операциях по всему миру с участием нескольких стран и языков, стремясь при этом обеспечить наилучшее общение во избежание задержек или недоразумений.
Напомним, что члены Евросоюза намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на 70 млрд евро.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов).
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