ЕС хочет разработать многоязычный искусственный интеллект для своих оборонных нужд - Euractiv

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Мероприятие запланировано в проекте рабочей программы Европейского оборонного фонда на 2023 год, программа оборонных исследований и разработок блока, которая будет официально опубликована 29 марта.

"Гибкие и надежные технологии человеческого языка для обороны будут направлены на удовлетворение потребностей вооруженных сил государств-членов в транскрипции, переводе и взаимодействии на разных языках с помощью инструмента на базе искусственного интеллекта", - говорится в материале.

Отмечается, что цифровизация поля боя приводит к все более сложным пользовательским интерфейсам и постоянному увеличению объемов языковых данных для обработки. Эта потребность особенно актуальна, поскольку государства-члены принимают участие в международных или многонациональных операциях по всему миру с участием нескольких стран и языков, стремясь при этом обеспечить наилучшее общение во избежание задержек или недоразумений.