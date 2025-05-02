ЕС хочет вместе с США согласовать новый пакет санкций против РФ, - Барро

Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против РФ на случай, если Москва откажется прекратить огонь в Украине. Меры хотят согласовать в координации с США.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
В интервью агентству AFP он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предупредил о "разгромных" санкциях против РФ. Барро подчеркнул, что ЕС стремится скоординировать Сочи действия с Соединенными Штатами Америки.
"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - заявил французский министр.
Он также добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.
"(Украина - ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", - сказал он.
Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему.
"Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины", - резюмировал глава французского МИД.
Напомним, вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора США поддерживают законопроект о "сокрушительных" санкциях против РФ и ее покупателей нефти и газа, если Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
В частности, меры будут включать 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции запретят американцам покупать российский суверенный долг.
"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - сказал Грэм.
Также мы писали, что вчера спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что американская сторона готова к более жестким санкциям против России.
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