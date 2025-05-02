В интервью агентству AFP он упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предупредил о "разгромных" санкциях против РФ. Барро подчеркнул, что ЕС стремится скоординировать Сочи действия с Соединенными Штатами Америки.

"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - заявил французский министр.

Он также добавил, что сейчас единственным препятствием к миру в Украине является российский диктатор Владимир Путин. Киев тем временем выполнил свою часть сделки.

"(Украина - ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами по критически важным полезным ископаемым. Между тем Россия Владимира Путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", - сказал он.

Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об обсуждениях, которые продолжаются на эту тему.

"Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины", - резюмировал глава французского МИД.