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ЕС готовится согласовать 17-й пакет санкций против России: Bloomberg узнало подробности

Фото: ЕС готовится согласовать 17-й пакет против РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 14 мая страны Европейского Союза планируют достичь предварительного соглашения по 17-му пакету санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, основной фокус - на так называемом "теневом флоте" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лицах, которые помогают Кремлю обходить нефтяные ограничения и санкционное давление.

Ожидается, что новое давление со стороны ЕС будет синхронизировано с дипломатическими событиями: в частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал готовность к прямым переговорам с диктатором Владимиром Путиным в Турции уже в этот четверг.

В то же время Зеленский отметил, что имеет мало веры в то, что российский лидер действительно прибудет на встречу.

США также готовятся к диалогу, президент Дональд Трамп отправляет в Турцию государственного секретаря Марко Рубио для участия в переговорах.

Кроме того, на фоне предстоящих переговоров некоторые страны-члены ЕС призывают Еврокомиссию активнее искать пути для преодоления сопротивления Венгрии, которая блокирует продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС.

Санкции против РФ

8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После разговора Трамп заявил в своем блоге на платформе Truth, что если Россия нарушит режим прекращения огня, Соединенные Штаты вместе с партнерами введут новые санкции.

Эту позицию поддержал и канцлер Германии Фридрих Мерц, который 9 мая отметил, что прекращение огня является необходимым условием для заключения "настоящего мирного договора". В противном случае, по словам Мерца, Россия должна быть готова к новым санкциям.

В то же время Польша активно работает над утверждением 17-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть принят до 1 июля. Новый пакет предусматривает ограничения на экспорт химических веществ и введение санкций против российских компаний.

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