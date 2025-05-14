ЕС готовится согласовать 17-й пакет санкций против России: Bloomberg узнало подробности

Как сообщает издание, основной фокус - на так называемом "теневом флоте" российских нефтяных танкеров, а также на физических и юридических лицах, которые помогают Кремлю обходить нефтяные ограничения и санкционное давление.

Ожидается, что новое давление со стороны ЕС будет синхронизировано с дипломатическими событиями: в частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал готовность к прямым переговорам с диктатором Владимиром Путиным в Турции уже в этот четверг.

В то же время Зеленский отметил, что имеет мало веры в то, что российский лидер действительно прибудет на встречу.

США также готовятся к диалогу, президент Дональд Трамп отправляет в Турцию государственного секретаря Марко Рубио для участия в переговорах.

Кроме того, на фоне предстоящих переговоров некоторые страны-члены ЕС призывают Еврокомиссию активнее искать пути для преодоления сопротивления Венгрии, которая блокирует продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС.