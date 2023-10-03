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ЕС готовится объявить о начале переговоров по вступлению Украины: Politico узнало сроки

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, по словам неназванного дипломата, Еврокомиссия после оценки прогресса Украины сделает заявление, "после которого государствам-членам ЕС будет очень трудно отказать в начале переговоров о членстве с нашей страной". 

"Политический толчок вокруг этого будет слишком велик, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - добавил дипломат. 

Другой источник издания рассказал, что сейчас цель состоит в том, чтобы в декабре согласовать начало переговоров на политическом уровне, добавив что фактически переговоры могут начаться к началу 2024 года. 

Третий дипломат заявил журналистам, что в декабре лидеры "направят позитивный сигнал" о будущем членстве Украины. Он также уточнил, что прогресс нашей страны в реформах обнадеживает, и проблематичным в краткосрочной перспективе может быть только вопрос нацменьшинств.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока. 

Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии. 

Как отмечал вчера, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров необходима не только готовность нашей страны, но и готовность ЕС

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