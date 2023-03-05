ЕС готовит гражданскую миссию по укреплению безопасности Молдовы, - СМИ

Сообщается, что 28 января Молдова обратилась к Брюсселю с просьбой о поддержке. Европейская служба внешних действий (EEAS) работает над так называемой концепцией управления кризисом, которая должна быть завершена уже в этом месяце.

Эксперты внешнеполитической службы Евросоюза разрабатывают предложения по размеру, профилю и мандату запланированной миссии, которые должны быть единогласно одобрены правительствами стран ЕС.

направить гражданскую миссию в Молдову есть.

Сообщается, что Германия, а также Польша, страны Балтии, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния и Дания - главные сторонники проекта. Дипломаты ожидают, что новая миссия начнет свою работу в начале лета.

В рамках миссии административный персонал из государств-членов Евросоюза, прежде всего из судебных органов, полиции и таможни, будет консультировать Молдову по вопросам создания эффективного сектора безопасности.

К тому же, Евросоюз хочет направить экспертов для консультирования страны по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Напомним, РБК-Украина объясняла, какую опасность представляют антиправительственные протесты в Молдове, как это может повлиять на Украину и для чего это России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.