ЕС готовит план обновления торговых отношений с США, - Bloomberg

По данным источников агентства, этот шаг является ответом на предложения, которые Вашингтон направил Брюсселю ранее в этом году, требуя юридически обязательного плана пересмотра правил ЕС, которые, по их словам, вредят американскому бизнесу.

Соглашение, заключенное между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом в августе, установило 15% тариф на большинство товаров ЕС, ввозимых в США, но также включало обязательства продолжать работу над такими вопросами, как борьба с экспортом стали и нетарифными барьерами.

Ставка в 15% также применяется к автомобилям, и ЕС стремится обеспечить, чтобы она также распространялась на другие отрасли промышленности, на которые в США могут быть наложены секторальные пошлины в будущем.

Так называемый план действий по внедрению, который еще не был представлен США, сосредоточится на пяти сферах. Речь идет о тарифах и доступе к рынку, где ЕС стремится к более низким ставкам, включая вина и крепкие напитки.

План также направлен на диалог для решения таких вопросов, как стандарты, цифровая торговля, технические барьеры и другие торговые жалобы.

ЕС все еще сталкивается с 50% тарифом на экспорт стали и алюминия, а также на многие производные продукты. Европа особенно обеспокоена тем, что широкий спектр товаров, на которые распространяются пошлины, рискует разрушить 15% тарифный потолок, согласованный с США.

По словам источников, предложенный план действий также предусматривает создание рабочей группы по экономической безопасности, которая сосредоточится на таких вопросах, как проверка инвестиций, экспортный контроль, закупки и поставки критически важного сырья.