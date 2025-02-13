ЕС готовит новые санкции против РФ в сфере энергетики, несмотря на планы и намерения США, - Еврокомиссия

Журналисты спросили у Пиньо, как она оценивает санкции ЕС против российских энергоносителей, учитывая заявление министра обороны США Пита Гегсета о том, что Штаты смогут посадить Россию за стол переговоров с помощью энергетических санкций.

"Мы работаем, и на самом деле, мы ввели санкции в отношении российской энергетики с самого начала войны, как вы знаете", - сказала Пиньо.

Она также уточнила, что эти санкции связаны с постепенным уменьшением зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива.

"Я точно не знаю, что имеют в виду Соединенные Штаты, когда министр обороны говорил о санкциях в отношении энергетики. Я не думаю, что они были четкими в этом отношении. Но мы, со своей стороны, со стороны ЕС, имеем несколько пакетов. Мы сейчас обсуждаем 16-й пакет, который также повлияет на энергетику и который будет способствовать постепенному прекращению нашего импорта ископаемого топлива из России", - отметила Пиньо.

Санкции ЕС против России

В конце прошлого года ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения касались "теневого флота" и энергосектора РФ, а в санкционном списке оказались 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.

По данным СМИ, ЕС хочет объявить 16-й пакет санкций против России в третью годовщину вторжения в Украину. Однако Венгрия снова блокирует санкции против Москвы.