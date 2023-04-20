ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины, - FT

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок будет предпринимать "превентивные меры". Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что обсуждаемые шаги запретят импорт продуктов до июня в четыре граничащие с Украиной страны-члены, а также Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или части мира.

В письме лидерам Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии фон дер Ляен заявила, что эти шаги будут "немедленно противодействовать" ухудшению ситуации для их производителей пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника.

Комиссия заявила, что примет меры, только если правительства отменят свои текущие меры, на которые они еще не согласились. К тому же страны получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации фермерам.

После встречи с пятью странами комиссар по торговле Валдис Домбровскис и комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявили, что они рассматривают "скорое решение".

В совместном заявлении они сказали: "Мы подчеркнули важность быстрого применения совместного подхода ЕС, а не односторонних решений во избежание многочисленных запретов и решений, которые ставят под угрозу внутренний рынок".

Брюссель планирует организовать конвои из грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно отправить в нуждающиеся страны, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

Многие коммерческие торговцы отказались платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже традиционной морской торговли через Черное море.

Остается непонятным, как это будет профинансировано и организовано. Так, Испания пыталась субсидировать поезд для перевозки зерна через континент, но импорт из Латинской Америки был гораздо дешевле.

Глава комитета по вопросам сельского хозяйства Европарламента Норберт Линс считает, что Брюссель должен сам покупать зерно и отправлять его в третьи страны: "Комиссия располагает инструментами и должна ими воспользоваться".