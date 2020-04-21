В ЄС готують рекордний пакет допомоги економіці, яка постраждала від кризи

Пакет економічної підтримки, покликаний допомогти Євросоюзу впоратися з кризою, викликаною коронавірусом, може коштувати близько 1,6 трлн євро. Про це заявив у вівторок єврокомісар з питань внутрішнього ринку і послуг, промисловості ЄС Тьєррі Бретон, повідомляє агентство Reuters.

Єврокомісар сказав французькому телеканалу BFM TV, що він працює над планом з комісаром по економіці Паоло Джентілоні.

За словами Бретона, пакет допомоги буде складати близько 10% ВВП Євросоюзу.

Не всі держави-члени згодні з технічними аспектами фінансування такого плану, і очікується, що національні лідери відкладуть прийняття остаточного рішення щодо нього, коли проведуть відеоконференцію в четвер.

Існують також різні думки у тому, наскільки великим повинен бути такий фонд.

Іспанія закликала до створення фонду на суму 1,5 трлн євро - приблизно на рівні оцінки Бретона, але приблизно в три рази більше, ніж оцінювалося раніше.

Бретон також сказав, що потрібен "План Маршалла", щоб допомогти європейської індустрії туризму.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри фінансів Європейського союзу погодили пакет економічних заходів на суму 540 млрд євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу.

Нагадаємо, європарламент схвалив план економічного відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу. Зокрема, Європарламент підтримав фіскальні заходи Євросоюзу, підтримку ліквідності для боротьби з COVID-19, а також схвалив випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.