В ЄС готові піти назустріч Україні в розширенні угоди про асоціацію

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків. Про це він заявив в ході дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступне засідання ради асоціації Україна-ЄС може бути продуктивним для України.

"Упевнений, що засідання Ради асоціації дасть поштовх для впровадження українських амбіцій", - сказав Маасікас.

Він також заявив, що до цього українській владі доведеться провести чималу роботу. Зокрема, робота повинна бути виконана для отримання промислового безвізу, який є одним з пріоритетів української влади.

"Що стосується угоди АСАА, то тут потрібна дипломатія з дуже великими навичками, щоб переконати, що це вам потрібно і ви готові до цього",- зазначив він.

Нагадаємо, рада асоціації Україна-ЄС на засіданні 28 січня розгляне розширення вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною. Повідомлялося, що міністри розглянуть хід виконання Угоди про асоціацію "з акцентом на глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA)".

Раніше віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом. Водночас, уряд України розраховує на спрощення митних процедур.