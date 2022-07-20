ЄС готується вперше провести зиму без російського газу, - єврокомісар

Євросоюз прийняв рішення готуватися вперше провести зиму без російського газу. Для цього країни співтовариства можуть продовжити роботу своїх атомних і вугільних електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона під час прес-конференції.
"Ми прийняли рішення: ми готуємося до зими без російського газу. Щоб протриматися цю зиму і, можливо, наступну зиму, держави ЄС можуть продовжити роботу своїх АЕС або вугільних станцій", - сказав він.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також повідомила, що вважає ймовірним сценарій, при якому ЄС виявиться позбавленим поставок російського газу.
Подібний розвиток подій "вплине на всі країни ЄС", додала вона.
У свою чергу заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс підкреслив важливість переходу на альтернативну енергетику, яка в умовах вкрай високих цін на газ вперше стала рентабельною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відновить постачання газу по "Північному потоку-1" вже цього четверга, 21 липня. Але обсяги експорту по газопроводу скоротяться.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія використовує поставки газу для тиску на Європу. Але сховища скоро будуть заповнені, і тому газ доведеться просто спалювати.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.