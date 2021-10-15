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ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі на листопад, - журналіст

Автор: Юлія Бойко

Європейський союз готує пакет санкцій проти Білорусі. Його можуть схвалити вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі може бути готовий у листопаді", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент вимагав запровадити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, оскільки попередні обмеження не є достатньо ефективними. Нові санкції будуть введені на тлі масштабного напливу нелегалів з країн Близького Сходу, які намагаються проникнути до Євросоюзу через Білорусь.

Передбачається, що Брюссель також може скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму Олександра Лукашенка.

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