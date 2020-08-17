ЄС готує нові санкційні списки проти Білорусі, - Боррель

Європейський союз готує нові санкції проти Білорусі. До списків внесуть тих, хто відповідальний за розгін мирних протестів і фальсифікацію виборів.

Про це заявив верховний представник ЄС по зовнішній політиці і безпеці Жозеп Боррель.

За його словами, з урахуванням шокуючих повідомлень про жорстокі побиття учасників протестів ЄС очікує ретельного і прозорого розслідування всіх порушень і притягнення винних до відповідальності.

"Як було узгоджено міністрами закордонних справ ЄС на нашій недавній відеоконференції, ЄС працює над новими списками санкцій проти осіб, відповідальних за насильство, придушення мирних протестів і фальсифікацію результатів виборів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку можуть відмовити у в'їзді до низки європейських країн після того, як депутати Європарламенту оголосили його персона нон грата в Євросоюзі.

Крім того, сьогодні Європарламент закликав Росію не втручатися в ситуацію у Білорусі.