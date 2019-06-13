ЄС готує нові санкції проти Росії

Європейський союз планує нові санкції проти Російської Федерації за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк.

Одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".

"Досить багато про Росію у проекті висновків учасників саміту ЄС. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик відновити переговори щодо мінських угод", - зазначив Йозвяк.

Додамо, на саміті ЄС 20-21 червня у Брюсселі буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 роки і вирішено питання про чергове продовження санкцій проти РФ, строк яких закінчується 31 липня цього року.

Нагадаємо, раніше посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму. Йозвяк повідомляв, що офіційне продовження санкцій очікується протягом найближчих тижнів. Санкції передбачають заборону на інвестиції на територію півострова протягом наступного року.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС вивчав можливість введення санкцій проти Росії через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.